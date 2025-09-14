Уступки, которые предлагают Кремлю США для заключения мирного соглашения, только подталкивают Путина к дальнейшей войне, говорит Хербст.

Война закончится только тогда, когда Кремль осознает, что захватить и победить Украину невозможно. Такое мнение поддержали трое западных экспертов: историк и лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум, евродепутат Михаэль Галер и бывший посол США в Украине Джон Хербст. Об этом пишет Радио Свобода.

"Я не думаю, что война приближается к завершению. Я думаю, что для окончания войны понадобится много времени", - цитирует издание Хербста.

По мнению экс-посла, российский диктатор Владимир Путин до сих пор стремится захватить большую территорию Украины, а уступки, которые предлагает Кремлю администрация США для заключения мирного соглашения, только подталкивают Путина к дальнейшей войне.

"Администрация Трампа предложила ему уступки для заключения мира, но это лишь разжигает аппетит Путина к завоеванию большей части Украины", - сказал Хербст.

Как отметила историк и журналистка Эпплбаум, война закончится тогда, когда россияне поймут, что они не могут победить и что Украина не станет частью российской империи.

А по мнению депутата Европарламента Михаэля Галера, Путин должен осознать, что не может выиграть войну, и необходимо дать ему четкий сигнал об этом.

"В лучшем случае он должен получить это сообщение от всех нас, в том числе и от США. Сейчас, к сожалению, это не так", - констатировал евродепутат от Германии.

Другие мнения об окончании войны в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению начальника отделения рекрутинга 28 ОМБр Дениса Швыдкого, война точно продлится еще 2 года, и не надо рассчитывать на скорое ее окончание. "Я считаю, что война будет столько (еще два года, - УНИАН) продолжаться... Нам надо к этому готовиться", - сказал Швыдкий.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов объяснил, может ли война в Украине закончиться до конца 2026 года. По его словам, чтобы это произошло, должно совпасть много факторов, в частности усиление санкций против РФ, увеличение оборонной и экономической помощи для Украины, способность украинских Сил обороны сдерживать и отбрасывать врага, возможности украинской дипломатии.

Также генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес недавно предполагал, что Россия будет вести боевые действия в Украине еще год или полтора. По его мнению, интенсивность боевых действий на фронте будет зависеть от давления США не только на Москву, но и на Киев. Ходжес не исключил, что президент США Трамп будет подталкивать обе стороны к переговорам.

