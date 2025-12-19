В Одессе по состоянию на утро без света остаются более 73 тысяч потребителей.

Россия серьезно повредила электростанции, системы передачи и распределения электроэнергии в шести областях Украины.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра энергетики Александр Вязовченко.

"Враг продолжает системные атаки на Донецкую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую области, где зафиксированы масштабные повреждения генерации, сетей передачи и распределения электроэнергии", - отметил замминистра.

Он также проинформировал о последствиях новых вражеских атак на энергетику. По словам Вязовченко, в результате ночных ударов по энергетической инфраструктуре Одесской области, по состоянию на утро без электроснабжения остаются более 73 тысяч потребителей. Заместитель министра добавил, что их оживление продолжается.

На Днепропетровщине из-за атак на энергетические объекты находятся более 26 тысяч абонентов.

Вязовченко отметил, что энергетики вынуждены и в дальнейшем применять графики отключений света и ограничения мощности из-за значительных повреждений сетей и ограниченных возможностей передачи электроэнергии.

"Восстановительные работы продолжаются как на высоковольтных подстанциях НЭК "Укрэнерго", так и на объектах операторов системы распределения. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно скорее вернуть оборудование в работу", - подытожил заместитель министра энергетики.

В "Укрэнерго" добавили, что по состоянию на утро 19 декабря зафиксированы также обесточивания в Сумской, Запорожской и Донецкой областях.

Атаки РФ на энергосистему Украины - последние новости

Враг продолжает систематический энерготеррор Украины. В ночь на 19 декабря Россия в очередной раз атаковала энергетику Одесской области. В результате атаки часть города осталась без света, воды и тепла.

В ночь на 18 декабря российские войска атаковали энергетические объекты пяти областей, оставив 180 тысяч потребителей без света.

За день до этого РФ в очередной раз атаковала энергетику Днепропетровщины, однако всех обесточенных потребителей удалось оперативно оживить.

