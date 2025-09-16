Обозреватель Bloomberg считает, что сейчас для США и Европы наступил особенно важный момент, чтобы удвоить усилия против РФ.

Сейчас появляются признаки того, что США и Европа могут быть готовы постоянно давить на российского диктатора Владимира Путина, чтобы он понял, что переоценил свои силы, бросив вызов НАТО, поэтому в его интересах будет прекратить войну в Украине. Такое мнение высказал колумнист Bloomberg Opinion Марк Чемпион.

"Первым признаком является то, что Дональд Трамп, после тревожной демонстрации равнодушия на прошлой неделе, когда Россия запустила дроны в Польшу, установил условия, при которых, по его словам, он усилит санкции против Москвы. Вторым признаком является то, что Европейская комиссия, кажется, наконец поддержала план полного использования замороженных активов российского центрального банка - на сумму около 330 миллиардов долларов - против России", - отметил обозреватель.

В частности президент США озвучил свои условия в письме, которое он написал членам НАТО и опубликовал его в Truth Social, отметив, что все государства Альянса должны сначала прекратить закупку российской нефти, после чего присоединиться к нему в санкциях против Китая и Индии, чтобы сдержать их гораздо большие закупки до окончания войны.

Видео дня

"Трудно сказать, Трамп искренен, или, ставя такие высокие требования, просто ищет еще один способ избежать ответственности за свое фактическое предательство Украины. Воскресное сообщение выглядело скорее как жалоба на союзников США, а не как угроза Москве. Путин, как всегда, не был упомянут", - считает Чемпион.

Однако, как отметил автор публикации, такое решение все равно является прогрессом, ведь президент США установил четкие условия для давления на Россию, чтобы вернуть ее за стол переговоров, поэтому союзники могут попытаться их выполнить.

"Европейский Союз уже значительно уменьшил свою зависимость от российской нефти с начала войны в 2022 году, но был вынужден сделать исключения для Венгрии и Словакии - обе страны возглавляют союзники Трампа, которые также поддерживают Кремль. Эти две страны остаются тесно связанными с поставками российской нефти через трубопровод с трагикомическим названием "Дружба"", - подчеркнул обозреватель Bloomberg.

По словам эксперта, Трамп прав, когда говорит, что нефтяные санкции не работают и являются уязвимым местом Кремля, поэтому стоит их усиливать.

"Даже в мирное время доходы от нефти составляли от 30% до 50% государственного бюджета. Если ликвидировать большую часть или все эти доходы, Путину будет гораздо сложнее продолжать войну, не накладывая на собственное население гораздо более строгих финансовых расходов", - считает Чемпион.

Обозреватель отметил, что экономика РФ достаточно хорошо выдержала влияние западных санкций, однако сейчас для США и Европы наступил особенно важный момент, чтобы удвоить усилия.

"Поскольку Путин переориентировал экономику на военные нужды, начали накапливаться диспропорции, которые делают ее более уязвимой к давлению. Банки перегружены безнадежными долгами, большинство из которых не разглашаются, чтобы поддерживать производство оружия. Это явление, которое Крейг Кеннеди, бывший американский банкир, специализировавшийся на российской энергетике, отслеживает уже некоторое время, оценивая, что от 42% до 54% российских расходов на оборону не входят в бюджет, а корпоративный долг вырос на 71%, или 446 млрд долларов, за первые три года полномасштабной войны", - объяснил Чемпион.

Кроме того, усиление Украиной использования беспилотников и ракет для ударов по военным объектам РФ значительно повлияло на российскую добычу нефти. Поэтому эти атаки вместе с ограничениями США и Европы против РФ могут значительно повлиять на планы Путина.

"Однако все это остается гипотетическим. Трамп еще не выполнил ни одной из своих угроз относительно жестких мер против России. А для Европы ввести 100% пошлины на экспорт из Китая и Индии легче сказать, чем сделать, как обнаружил сам Трамп. Так же ЕС остается в конфликте относительно того, конфисковать ли российские активы, защищенные суверенным иммунитетом. Это особенно касается Бельгии, где находится большинство замороженных средств", - анализирует эксперт.

Поэтому сейчас, по словам автора публикации, все эти планы имеют неустойчивый вид, поскольку чтобы убедить президента РФ в бесполезности продолжения войны, он должен поверить в то, что Европа и США будут стойко поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Чемпион подытожил:

"Трамп не действует жестко. Европа не имеет необходимых ресурсов и подвергается политическим ограничениям, поскольку центристские лидеры, которые понимают реальность российской угрозы, заменяются популистами из крайнего правого крыла, которые этого не понимают и вместо этого фантазируют о Путине как о союзнике в единственном конфликте, который их действительно беспокоит, - их собственной культурной войне с либерализмом. К этим популистам относятся не только Виктор Орбан из Венгрии и Роберт Фицо из Словакии, но и лидеры Национального собрания во Франции, партии "Реформа" в Великобритании и "Альтернатива для Германии" в Германии. Путин прав, что время для Украины истекает. Оно может истекать и для него, но только если Трамп и Европа наконец решат это сделать".

Война в Украине - действия западных стран

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские дроны над Польшей посылают НАТО два важных сигнала. По его словам, российский диктатор Владимир Путин "проверяет НАТО".

"Он хочет увидеть, к чему готово НАТО, на что оно способно, как в дипломатическом, так и в политическом плане, и как на это отреагирует местное население", - подчеркнул глава государства.

Зеленский считает, что россияне посылают такой сигнал: "Не смейте предоставлять Украине дополнительные системы ПВО, они могут понадобиться вам самим".

В то же время издание Politico сообщило, что Евросоюз отложил 19-й пакет санкций против России. По информации источника издания, пакет не будет представлен в среду, как это планировалось ранее.

"Информация была сообщена столицам поздно днем в понедельник, без каких-либо подробностей о том, когда будут обнародованы санкции. Представитель Европейской комиссии отказался от комментариев", - отметили в Politico.

Вас также могут заинтересовать новости: