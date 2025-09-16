Программа расписана до мельчайших деталей, чтобы свести к минимуму риск неблагоприятных и неловких ситуаций.

Британская королевская семья готовится к визиту президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании. Вечером 16 сентября они прилетят в Лондон.

Как отметили аналитики, 3-дневный визит Трампа для британской королевской семьи станет настоящим испытанием, пишет BILD.

"Король Чарльз III не любитель светской беседы.. Камилла не разделяет гламурный стиль, как Мелания. Это не самая удачная комбинация, поскольку Трамп любит, чтобы его обхаживали. А Чарльз III этого не может", - рассказал сотрудник дворца изданию.

Видео дня

Из-за этого король делает ставку на дипломатическое обаяние принцессы Уэльской Кейт Миддлтон.

"Программа расписана до мельчайших деталей, чтобы свести к минимуму риск неблагоприятных и неловких ситуаций. Большая надежда возлагается на принцессу Кейт и ее шарм", - сказал источник дворца.

Принцесса Кейт и принц Уильям первыми встретят Трампа и его супругу в Виндзорском замке. Они проводят гостей к королю Чарльзу III и королеве Камилле. Затем пройдет масштабная приветственная церемония на открытом воздухе.

После приветствия планируется поездка в карете по Виндзору и военный парад и почетный караул. За обедом за королевским столом Трамп и Мелания смогут насладиться королевским гостеприимством.

После обеда они посетят выставку Royal Collection и возложат венок на могилу Елизаветы II в часовне Святого Георгия.

Кульминацией визита станет банкет 17 сентября, на котором выступят с речами Чарльз III и Трамп.

На следующий день, после королевских проводов Трамп встретится с британским премьер-министром Киром Стармером.

А Мелания будет следовать собственной программе и вместе с Кейт побывает в школах и на благотворительных мероприятиях.

Трамп уже выразил восторг по поводу визита, и когда ему вручили приглашение от короля, он сказал:

"Ваша страна фантастическая, для нас это честь - приехать".

Трамп в Британии

Вчера стало известно, что Трамп совершит визит в Лондон. Как написало издание Reuters, британская королевская семья готовится встретить американского президента с максимальной демонстрацией дипломатического влияния.

Визит станет примером использования монархией "мягкой силы" для укрепления международных связей.

Вас также могут заинтересовать новости: