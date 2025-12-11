Документ усиливает американское присутствие в Европе и продлевает программу USAI до 2029 года.

Палата представителей Конгресса США одобрила проект Закона об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) на 2026 финансовый год с общим военным бюджетом в $900 млрд, из которых $800 млн предусмотрены для поддержки Украины. Голосование состоялось в среду вечером по времени Вашингтона, сообщает The Guardian.

Принятый документ делает особый акцент на европейской безопасности. NDAA запрещает сокращать численность американских войск в Европе менее чем до 76 тысяч человек на период более 45 дней, а также блокирует вывоз ключевого военного оборудования с континента.

"Президент Трамп и республиканцы в Конгрессе восстанавливают силу Америки, поддерживают союзников и обеспечивают, чтобы США оставались самой мощной армией мира", - заявил перед голосованием спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Помощь Украине и ключевые положения бюджета

В рамках проекта закона $400 млн заложено на Инициативу содействия безопасности Украины (USAI) в 2026 финансовом году. Действие программы продлено до 2029 года. В то же время NDAA лишь санкционирует программы Пентагона - фактическое финансирование должно быть утверждено отдельным бюджетным законопроектом.

Голосование состоялось вскоре после обнародования новой стратегии национальной безопасности США, в которой Европе предостерегают об угрозе "цивилизационного уничтожения" и фиксируют поддержку Вашингтоном правых националистических сил в ЕС.

Европейская тревога и сигналы Вашингтона

Как сообщал УНИАН, лидеры ЕС надеются, что Трамп в конце концов вернется к позиции об ответственности России за войну в Украине, но в то же время готовятся к худшему сценарию - возможному отходу США от поддержки Киева.

На этом фоне спецпосланник президента США Кит Келлог, который вскоре покинет пост, заявил, что соглашение о прекращении войны в Украине "очень близко".

