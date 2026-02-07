'Cтеклянный' дизайн и бесплатные сторис: вышло крупное обновление Telegram

Раньше публиковать сторис могли только пользователи с Premium-подпиской.

Мессенджер Telegram получил крупный апдейт с новым дизайном для Android в стиле Liquid Glass, который почти полностью повторил iOS-версию.

Основное нововведение – нижнее меню, вынесенное в отдельный блок. Блок с историями теперь скрыт по умолчанию и не занимает место на экране. Для его показа необходим жест. Интерфейс в целом стал более минималистичным и визуально спокойным.

Интенсивность "Жидкого стекла" можно настроить в "Настройках" → "Энергосбережение", что также позволит снизить расход заряда аккумулятора.

Также Telegram расширил доступ к "Историям". Функция стала доступна всем пользователям, включая тех, у кого нет Premium-подписки, но с ограничением по времени публикации – не более одной в день. В то время как с подпиской можно публиковать до 100 штук в день.

Обновление также принесло несколько дополнительных функций. В Telegram появился "крафтинг" подарков: четыре одинаковых подарка теперь можно объединить и получить уникальный коллекционный предмет. А владельцы групп начали получать уведомления о выходе участников.

Обновление 12.4 уже начало появляться у пользователей. Чтобы нововведения заработали на смартфоне, нужно обновить мобильный клиент в Google Play и App Store.

Ранее в Telegram появился вход без SMS-кодов и паролей, и возможность добавлять музыку в профиль. А WhatsApp добавил надежную защиту чатов с помощью биометрии.

