Отправит ли Россия свои войска в Иран: Forbes оценил угрозу

У России не хватит сил на открытие второго фронта, считают эксперты.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия укрепляет военные взаимодействия с радикальным режимом в Иране и Кремль может отправить своих солдат на войну с Ираном, чтобы противостоять израильским и американским силам. Как пишет Forbes, эксперты в США и Великобритании согласились с тем, что этот авторитарный дуэт представляет собой угрозу, однако большинство из них считают, что предсказание Зеленского об отправке российских войск в Иран вряд ли сбудется.

Виктория Самсон, главный директор по космической безопасности в аналитическом центре Secure World Foundation в Вашингтоне, надеется, что россияне не отправят на Ближний Восток сухопутные войска, учитывая, что США наращивают там свое присутствие.

"Мне не нравится потенциальный исход, если американские и российские солдаты будут вести активные боевые действия друг с другом - в отличие от опосредованной борьбы, как это было во время холодной войны", - говорит она.

Самсон также утверждает, что хотя Москва и помогала Исламской Республике в создании более быстрых и смертоносных беспилотников-камикадзе, маловероятно, что Кремль поддерживает какой-либо иранский проект по совершенствованию трансатлантической ракеты.

"У России нет стимула (и, я думаю, нет ресурсов), чтобы вкладывать такие деньги в чужую программу МБР", – говорит она.

Не хватит силы и ресурсов

Спенсер Уоррен, один из ведущих американских экспертов по эволюции оборонной структуры и стратегий России, не видит сценария, при котором Россия разместит войска в Иране и напрямую будет взаимодействовать с Соединенными Штатами и Израилем. По его мнению, сложно представить, чтобы "Россия сочла такой шаг отвечающим её стратегическим интересам".

"Это было бы слишком рискованно – такое развертывание может привести к эскалации, даже непреднамеренно. И это также может привести к размещению американских или европейских войск на территории Украины, при этом выгода будет слишком мала", - говорит он.

При этом он отмечает, что "у России просто нет такой возможности на данный момент, даже если бы она этого хотела", указывая, что российские войска увязли на фронте в Украине, где за последние несколько месяцев практически не было никаких продвижений:

"У них просто не хватило бы живой силы и материальных ресурсов, чтобы открыть второй фронт, особенно второй фронт, который напрямую вовлек бы в войну против Украины несколько крупных армий".

Однако он добавляет, что помощь Ирану в нанесении ударов по американским оборонным форпостам на Ближнем Востоке "является одним из способов, с помощью которого Россия может попытаться ослабить Соединенные Штаты – как с точки зрения людских ресурсов, так и с точки зрения внутренней поддержки военной авантюры – не рискуя серьезно эскалацией и не расходуя ценные человеческие и финансовые ресурсы".

Он также добавляет, что решение США заморозить санкции в отношении мировых продаж нефти Кремлем может стать неожиданной удачей для российской экономики и подстегнуть военные усилия России:

"Честно говоря, отмена санкций грозит стать одной из худших стратегических ошибок, допущенных администрацией Трампа в рамках этой войны".

Второго фронта РФ не откроет

Елена Гроссфельд, эксперт по теневой войне России против Запада, также говорит, что предупреждение президента Зеленского о том, что Кремль может ускорить отправку своих солдат на Ближний Восток, может быть ошибочным.

"Россия не в состоянии открыть настоящий второй фронт [в Иране], когда у нее и так дел по горло на первом", – сказала она.

Тем не менее, новый фронт в Персидском заливе "вероятно, является еще одним удобным местом для разведывательной помощи и, возможно, фронтом гибридной войны", говорит она.

Война в Иране - новости

В своем последнем заявлении президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция США против Ирана продлится еще 2-3 недели". Он сказал, что США удалось сменить власть в Иране, а также добавил, что Тегеран не будет иметь ядерного оружия.

Тем временем FT пишет, что после месяца конфликта между США и Ираном становится ясно, что Трамп проигрывает войну, не достигнув ни одной цели.

