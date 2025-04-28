На данный момент в стране наблюдаются перебои с движением поездов и авиаперевозками.

Популярную туристическую страну Испанию охватил транспортный хаос из-за масштабного блэкаута, произошедшего сегодня днем.

Как пишет испанское издание ABC, воздушное движение в стране сейчас работает на "половину мощности". Взлеты и посадки в настоящее время возможны, хотя телетрапы не работают. Табло прибытия и отправления в аэропортах, включая Эль-Прат в Барселоне и аэропорт Мадрида, показывают задержку до часа.

При этом железнодорожная сеть Испании серьезно пострадала, и, по предварительным данным, пассажиров, застрявших в туннелях, эвакуируют пешком. Оператор Renfe остановил вход и выход поездов со станций. Неизвестное количество людей застряло в лифтах на станциях.

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Мадридский метрополитен также приостановил свою работу и посоветовал людям искать альтернативные способы передвижения, например, автобусы.

Насколько сильно пострадало транспортное сообщение в Португалии, которую также "зацепил" испанский блэкаут, на данный момент неизвестно. Однако, по данным Publico, в Лиссабоне и Порто остановилось метро, пассажиры оказались заблокированы в вагонах. Тем временем, аэропорты Лиссабона, Порту и Фару перешли на использование резервных генераторов.

Можно предположить, что проблемы с транспортным сообщением будут постепенно наростать, потому что новые задержки и отмены будут провоцировать еще большие накладки.

Как ранее сообщал УНИАН, днем 28 апреля 2025 года Испанию и Португалию парализовало масштабное отключение электроэнергии. Также зацепило отдельные регионы Франции.

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