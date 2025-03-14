Он снова оскорбил украинского президента.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал ряд новых заявлений о войне в Украине и переговорах с Россией.

Во время визита в Москву он дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой. На вопрос том, есть ли сейчас в Европе договороспособные политики, он сказал, что в Украине их тоже нет, но Россия и Беларусь "все равно разговаривают".

"Надо разговаривать с теми, кто этого хочет. Но мы не видим такого страстного желания разговаривать с нами, с Россией. Хотя, я не буду говорить, пусть Владимир Владимирович скажет, он разговаривал с ними. Они ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с некоторыми. Это непубличная была договоренность".

Он пришел к выводу, что в Киеве "все равно хотят разговаривать", хоть и тайно. Также Скабеева спросила Лукашенко о его отношении к Зеленскому, напомнив, как весной 2023 года он назвал его "гнидой". "Володя как сын мне был, но поступил как гнида", - ответил он.

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Роль Беларуси в войне

Как известно, Лукашенко предоставляет территорию страны для базирования российских войск и техники. Напомним, первые крупные наступления России в начале полномасштабной войны были осуществлены именно через Беларусь.

Также Минск публично поддерживает действия России и часто заявляет о готовности присоединиться к войне в случае необходимости.

Кроме того, Лукашенко неоднократно обвинял Украину и другие страны Европы в подготовке нападения на Беларусь. По его словам, страна не хочет воевать, но в случае необходимости будет отвечать.

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