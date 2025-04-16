'Столько вреда и разрушений': Байден впервые публично раскритиковал Трампа (видео)

Он заявил, что новая администрация Белого дома работает менее 100 дней, но уже нанесла большую школу социальной сфере США.

46-й президент США Джо Байден впервые после завершения каденции выступил с заявлением, в котором публично прокомментировал деятельность Дональда Трампа.

Как пишет CNN, Байден выступил на Конференции адвокатов, советников и представителей лиц с инвалидностью. Главной темой речи стала программа социального обеспечения.

Он раскритиковал попытки новой администрации сократить расходы в этой сфере, назвав соцобеспечение "не просто государственной программой, а священным обещанием". Байден добавил, что люди, которые с начала своей профессиональной карьеры делали страховые взносы, надеются получить выплаты. "Эту надежду нельзя предать, а эту обязанность нельзя проигнорировать", - заявил он.

Видео дня

Также Байден резко прокомментировал действия Трампа по социальным программам. Он заявил, что глава Белого дома менее чем за менее чем 100 дней на посту "нанес столько вреда и вызвал столько разрушений".

"Посмотрите, что произошло сейчас, менее чем за 100 дней эта новая администрация нанесла столько вреда и столько разрушений, что перехватывает дух", - добавил он.

Байден говорил чуть менее 30 минут и не называл прямо имени Трампа. Как передает NBC, он говорил очень тихо и нечетко.

"Порой было трудно услышать Байдена - настолько, что те, кто был в зале во время мероприятия, оставались неподвижными и тихими, чтобы услышать его речь", - передает издание.

Впоследствии администрация программы социального обеспечения обвинила Байдена во лжи, заявив, что Трамп обещал защитить программу, ни один офис не был закрыт, а информация о сокращении половины технического департамента не соответствует действительности.

Трамп и Байден - обмен критикой

Дональд Трамп систематически критикует Джо Байдена, обвиняя его в некомпетентности, слабости и провалах как во внутренней, так и во внешней политике. Зато сам Байден нередко воздерживался от резких заявлений.

Трамп неоднократно ставил под сомнение умственные способности Байдена, называя его "худшим президентом в истории США".

Трамп обвинял Байдена в слабости, которая, по его словам, привела к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Он утверждал, что именно его давление способствовало достижению перемирия и обмена заложниками в Газе.

По Украине, Трамп раскритиковал решение Байдена о предоставлении кассетных боеприпасов, назвав это "политикой бесконечной войны" и предупредив об угрозе Третьей мировой войны.

Вас также могут заинтересовать новости: