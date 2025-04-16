'Столько вреда и разрушений': Байден впервые публично раскритиковал Трампа (видео)

46-й президент США Джо Байден впервые после завершения каденции выступил с заявлением, в котором публично прокомментировал деятельность Дональда Трампа.
Как пишет CNN, Байден выступил на Конференции адвокатов, советников и представителей лиц с инвалидностью. Главной темой речи стала программа социального обеспечения.
Он раскритиковал попытки новой администрации сократить расходы в этой сфере, назвав соцобеспечение "не просто государственной программой, а священным обещанием". Байден добавил, что люди, которые с начала своей профессиональной карьеры делали страховые взносы, надеются получить выплаты. "Эту надежду нельзя предать, а эту обязанность нельзя проигнорировать", - заявил он.
Также Байден резко прокомментировал действия Трампа по социальным программам. Он заявил, что глава Белого дома менее чем за менее чем 100 дней на посту "нанес столько вреда и вызвал столько разрушений".
"Посмотрите, что произошло сейчас, менее чем за 100 дней эта новая администрация нанесла столько вреда и столько разрушений, что перехватывает дух", - добавил он.
Байден говорил чуть менее 30 минут и не называл прямо имени Трампа. Как передает NBC, он говорил очень тихо и нечетко.
"Порой было трудно услышать Байдена - настолько, что те, кто был в зале во время мероприятия, оставались неподвижными и тихими, чтобы услышать его речь", - передает издание.
Впоследствии администрация программы социального обеспечения обвинила Байдена во лжи, заявив, что Трамп обещал защитить программу, ни один офис не был закрыт, а информация о сокращении половины технического департамента не соответствует действительности.
Трамп и Байден - обмен критикой
Дональд Трамп систематически критикует Джо Байдена, обвиняя его в некомпетентности, слабости и провалах как во внутренней, так и во внешней политике. Зато сам Байден нередко воздерживался от резких заявлений.
Трамп неоднократно ставил под сомнение умственные способности Байдена, называя его "худшим президентом в истории США".
Трамп обвинял Байдена в слабости, которая, по его словам, привела к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Он утверждал, что именно его давление способствовало достижению перемирия и обмена заложниками в Газе.
По Украине, Трамп раскритиковал решение Байдена о предоставлении кассетных боеприпасов, назвав это "политикой бесконечной войны" и предупредив об угрозе Третьей мировой войны.