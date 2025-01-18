Трамп скептически относится к альянсам США, включая НАТО, а также критиковал военную помощь США Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен опасается, что администрация Дональда Трампа может отказаться от ключевых пунктов внешней политики Джо Байдена, в том числе по Ближнему Востоку и Украине.

В интервью Associated Press в свой последний рабочий день Блинкен сказал, что есть основания беспокоиться о том, что новая администрация может не реализовать инициативы, которые внедрила команда Байдена, чтобы положить конец войне в Газе, помочь Украине освободиться от российского вмешательства и сохранить прочные союзы с ключевыми партнерами.

"Когда мы пришли, мы унаследовали партнерские соглашения и союзы, которые были серьезно потрепаны. Так что если прошлое — это пролог, да, это будет вызывать беспокойство", - отметил он.

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Блинкен отметил, что не осведомлен о подходах команды Трампа, однако считает, что "внекоторых областях может и, как мне кажется, должна быть реальная преемственность".

Как напоминает AP, Дональд Трамп скептически относится к альянсам США, включая НАТО и оборонное партнерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Трамп также критиковал военную помощь США Украине и хвалил Владимира Путина.

При этом Блинкен выразил сожаление, что администрация Байдена отвлеклась от своих центральных внешнеполитических приоритетов из-за мировых событий, включая вывод войск из Афганистана, вторжение России в Украину и кризис в секторе Газа, и все это отняло время и энергию от достижения основных целей, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе.

Это "не то, на чем мы хотели или ожидали сосредоточиться", — сказал он.

Блинкен в то же время заявил, что во всех этих событиях он его команда стремились работать в интересах Америки.

"Я надеюсь, что преимущества таковы и настолько очевидны, что будущие администрации так или иначе продолжат их", — сказал он.

Энтони Блинкен - заявления

Ранее Блинкен говорил, что Джо Байден готовит для Дональда Трампа прочные позиции по отношению к Украине.

Такэе он выразил уверенность, что Дональд Трамп сможет заключить "хорошую сделку" для Украины. По его мнению, администрация Трампа будет работать над "хорошим" и "сильным" мирным соглашением.

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