При всех недостатках предыдущей администрации США, нынешняя намного хуже, считает политолог.

Стратегия Джо Байдена в отношении Украины подвергалась значительной критике, пока он был президентом США. Но на фоне нескольких недель президентства Дональда Трампа его предшественник уже выглядит едва ли не гением геополитики. Об этом в авторской статье для The Hill пишет профессор политологии в Университете Рутгерса в Ньюарке, специалист по вопросам Украины, России и СССР Александр Мотыль.

Он напомнил, что Байдена критиковали за то, что военная помощь Украине была недостаточной и поступала слишком поздно, что он так и не сформулировал четкой стратегии кроме поддержки Украины "столько, сколько нужно". Наконец ему вменяли явное нежелание доводить ситуацию до полного военного поражения России.

"Эта критика была оправданной. Но по сравнению с тем, что делает его преемник в Овальном кабинете, теперь он выглядит настоящим гением", - пишет Мотыль.

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Аналитик отметил, что, несмотря на все недостатки его политики, Байден достиг трех важных целей: Украина устояла во время российского вторжения, Украина отвоевала значительную часть изначально утраченной территории, поддержкой Украины Байден подорвал военный потенциал России и ее геополитическое влияние в мире.

Главным упреком Трампа в адрес Байдена является ничем не обоснованное утверждение, что в 2022 году Россия не напала бы на Украину, если бы тогда президентом США был именно Трамп.

"Контрфакты полезны для анализа, только если они подкреплены какой-то теорией. Возможно, Путин мог и не вторгнуться, потому что Трамп жесткий. Но, возможно, Путин вторгся бы, потому что Трамп явно восхищается им и его желанием разделить мир на сферы влияния великих держав", - пишет аналитик.

По мнению Мотыля, "последовательное приспособленческое поведение" Трампа в отношении России и ее диктатора выглядит гораздо более правдоподобным вариантом событий в альтернативном 2022 году, где Америкой руководит Трамп.

"Байден не был уверен, что хочет победы Украины. Трамп, похоже, уверен, что хочет, чтобы Украина проиграла. Итак, два с половиной аплодисмента за политику Байдена в отношении Украины и три громких "фу" за политику Трампа", - резюмирует политолог.

Политика Трампа в отношении Украины: последние новости

Как писал УНИАН, Дональд Трамп остановил всю материальную военную помощь Украине, а также значительно ограничил помощь разведывательными данными. При этом Пентагон запретил своим союзникам передавать Украине разведданные, полученные от США.

Также мы рассказывали, что после прихода Трампа к власти наметилось очевидное дипломатическое потепление между США и Россией. Они уже договорились о разблокировании работы посольств и обсуждают экономическое сотрудничество.

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