За более чем семь десятилетий существования НАТО 5 статья о совместной обороне была активирована лишь раз.

После российской провокации с дронами в Польше по настоянию Варшавы была активирована 4 статья договора НАТО. Однако 5 статья, которая и предусматривает совместную оборону, осталась неактивированной. И такие инциденты с дронами вряд ли ее активируют в будущем, заявил в интервью УНИАН исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

Он отметил, что 5 статья договора о создании НАТО активируется только после того, как будет пройдена процедура 4 статьи. Сама же 4 статья предусматривает проведение консультаций между союзниками, когда кто-то из них считает, что для его безопасности возникла определенная угроза.

"Четвертая статья задействуется довольно часто, но обычно к пятой статье никто не переходит", - объясняет политолог.

Горбач напомнил, что в 2015 году Турция так же активировала 4 статью НАТО, когда сбила российский самолет в своем воздушном пространстве. Тогда к 5 статье так же не перешли, потому что решили, что это не было целенаправленным нападением на члена НАТО.

Единственный случай в истории, когда 5 статья НАТО о совместной обороне действительно была активирована - в 2001 году после терактов 11 сентября в США. Тогда союзники по НАТО поддержали своими войсками американские операции в Афганистане.

"То, что российские БПЛА нарушают воздушное пространство Польши или Румынии (что уже было раньше), пока не рассматривается союзниками как нападение. Но должно быть понимание, что таким образом Россия понемногу сдвигает границы дозволенного, что продолжается гибридная война, и если сейчас какие-то БПЛА "случайно" залетели в Польшу, то через некоторое время "случайно" российские военные зайдут на территорию страны-члена НАТО", - отмечает Горбач.

По мнению аналитика, такими провокациями Кремль, конечно, же не стремится подтолкнуть НАТО к жесткому ответу, который бы навредил самой России. Политолог считает, что таким образом агрессор тестирует границы своих возможностей - на что будет ответ, а на что нет.

Как писал УНИАН, в ответ на российскую провокацию НАТО запускает операцию "Восточный страж". В чем конкретно будет заключаться операция, не уточняется, но заявлено, что будут задействованы ресурсы ряда стран альянса.

Также мы рассказывали, что польские чиновники не готовы признать, что российские дроны были нацелены на логистический хаб в городе Жешув, через который идут военные поставки в Украину. По словам главы МИД Польши, утверждать это нельзя, потому что дроны туда так и не долетели: их сбили.

