К операции привлечен ряд стран-союзников и она начнется уже в ближайшие дни.

Операцию начинают с целью усиления обороны восточного фланга Европы и эти меры являются ответом НАТО на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши в ночь на среду, 10 сентября, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет Reuters.

"Это безрассудно и неприемлемо. Мы не можем допустить, чтобы российские беспилотники входили в воздушное пространство союзников", - отметил генсек НАТО.

Указывается, что по словам Рютте, операция начнется в ближайшие дни и будет привлечен ряд ресурсов от союзников, включая Данию, Францию, Великобританию, Германию и другие страны.

Видео дня

Издание отмечает, что Рютте сделал это заявление на пресс-конференции стоя рядом с верховным главнокомандующим НАТО, генералом ВВС США Алексом Гринкевичем.

Примечательно, что у него поинтересовались, пришло ли уже время интегрировать противовоздушные возможности НАТО и Украины и действовать совместно против одного и того же врага.

""Восточный страж" будет сосредоточен прежде всего на защите территории Альянса. И пока я не вижу конфликта между поддержкой, которую отдельные страны оказывают Украине, и тем, что они предлагают сделать для этих усилий", - заявил он.

В то же время, Гринкевич положительно оценил опыт Украины и инициативу ЕС по развитию так называемой "стены против дронов". Он добавил, что такие методы созвучны с намерениями НАТО.

"Только что вернувшись из Балтии, где ряд стран инвестирует в технологии, изучая опыт Украины относительно того, какие датчики и какое оружие, кинетическое и некинетическое, я понимаю, что это может быть эффективным. И поэтому интеграция этих видов обороны в нашу повседневную деятельность по сдерживанию и в наши региональные планы - это абсолютно точно то, что мы хотим делать в будущем", - подчеркнул Гринкевич.

По его мнению, НАТО можно многому научиться у Украины.

"Они имеют хорошо развитую оборонно-промышленную базу. Они имеют большой опыт работы с перехватчиками беспилотников. У нас есть мощности, у нас есть Объединенный аналитический учебно-тренировочный центр в Польше, который является общим для НАТО и Украины, где мы берем уроки", - отметил генерал.

НАТО и война в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что атака российских беспилотников по Польше может знаменовать новую фазу российской эскалации, потому что это сознательное, прямое нарушение воздушного пространства страны НАТО и ЕС. Сибига добавил, что еще и было запущено страной-агрессором такое количество дронов. Он отметил, что, несомненно, такими действиями Россия провоцирует НАТО и определенные страны, поэтому реакция должна быть очень твердой и решительной.

Также мы писали, что исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов после дроновой атаки РФ по Польше не исключает, что следующим шагом страны-агрессора может быть удар дроном по админзданию или военному объекту одной из стран НАТО. Эксперт не считает этот инцидент случайным, а называет его сознательной провокацией. Леонов отметил, что такой масштабный "залет" невозможен в случае ошибки.

Вас также могут заинтересовать новости: