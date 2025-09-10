Обломки беспилотника повредили крышу дома и автомобиль, к счастью - никто не пострадал.

В Люблинском воеводстве российский беспилотник упал на жилой дом. Инцидент произошел в населенном пункте Вырики (Влодавский уезд), сообщает Polsat News.

Обломки дрона повредили крышу здания и автомобиль, припаркованный рядом. По словам заместителя инспектора Анджея Фийолека из полиции Люблина, жертв и пострадавших нет.

Мэр Володавского уезда Мариуш Занько подтвердил факт инцидента, отметив, что сейчас выясняются все обстоятельства:

Видео дня

"Мы еще не знаем точных деталей: не понятно, был ли это сам дрон, который упал на здание, или обломки. Насколько я понимаю от жителей, люди слышали взрыв, а также видели польские истребители. Ситуация сложная и тревожная".

Чиновник добавил, что среди жителей ощущается значительное беспокойство. На месте работают представители местной власти, которые оценивают масштабы ущерба.

Российские дроны над Польшей - главные новости

В ночь на 10 сентября Польша привела ПВО и авиацию, поскольку российские дроны вторглись в ее воздушное пространство. Это была беспрецедентная атака на страну НАТО более десятком ударных БПЛА.

Воздушное пространство Польши нарушили более десятка российских дронов, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

Впоследствии Польша объявила о завершении воздушной операции после вторжения российских дронов. Граждан призвали не трогать обломки сбитых объектов. Российские дроны поляки сбивали вместе с авиацией НАТО и при поддержке Нидерландов.

