По его словам, Армения неожиданно проявила политическую компетентность.

Президент Азербайджана выступил с обращением, в котором заявил, что в результате антитеррористических мероприятий в Карабахе и их успешного завершения страна восстановила свой суверенитет.

По его словам, большая часть армянской армии, размещенной в Нагорном Карабахе, была полностью уничтожена, пишет Report.

Он отметил, что, вопреки соглашению, заключенному после Второй карабахской войны в ноябре 2020 года, Армения "в течение трех лет не выводила свои вооруженные силы и технику с нашей территории".

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Алиев заявил, что перед началом операции потребовал, чтобы армянское население Карабаха не подвергалось ударам.

"Сегодня мы сообщили международным партнерам, что армянские боевики готовы принять наши условия. Вчера я представил эти условия госсекретарю США. Те, кто отказался пойти нам навстречу, согласились приехать на переговоры в Евлах. Там мы донесем планы нашего сосуществования", - сказал он.

По его словам, Армения неожиданно проявила политическую компетентность и это его обнадеживает.

"Верю, что события, произошедшие сегодня и вчера, окажут положительное влияние на мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Мы превращаем Карабах и Восточный Зангезур в рай. Мы создадим такие же условия в Ханкенди, Агдере, Аскеране, Ходжавенде! Армянское население, проживающее в Карабахе, наконец-то может вздохнуть спокойно. Я уже говорил раньше, они наши граждане. Но военные преступники в Карабахе взяли их в заложники и отравили им мозги. У нас нет проблем с армянским населением", -добавил Алиев.

Эскалация в Карабахе - детали

19 сентября в Карабахе возобновились боевые действия. Минобороны Азербайджана заявило, что уничтожаются позиции военных Армении.

Формирования вооруженных сил Армении, расположенные в Карабахском регионе Азербайджана, сложили оружие и сдались. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны Азербайджана. Там отметили, что "реализация процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом".

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