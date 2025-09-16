NASA подтвердило, что летом на Аляске возник новый остров посреди ледника

Из-за изменения климата ледники на Аляске превращаются в новый озерный край.

Из-за быстрого таяния ледников на Аляске появился новый остров. Еще месяц назад его не существовало, свидетельствуют спутниковые фото, которые опубликовало NASA. Как пишет Daily Galaxy, остров стал заметен из космоса буквально в течение лета - за это время небольшая гора посреди льда превратилась в самый новый остров региона.

Теперь эта возвышенность в Национальном парке Глейшер-Бей под названием Проу-Ноб со всех сторон окружена водой. Ранее на протяжении веков ее окружал ледник Алсек. NASA долго изучало эту местность, регулярно делая спутниковые снимки. В 1984 году Проу-Ноб был плотно покрыт льдом на своих восточных и южных склонах.

Но ученые предполагали, что со временем ледник растает и там будет остров. Исследователи говорят, что отступление ледников, которое усилилось в последние десятилетия, меняет ландшафт и перерисовывает береговую линию Аляски. Сегодня Проу-Ноб расположен как полностью отдельный остров в озере Алсек, которое за четыре десятилетия расширилось с 45 до 75 квадратных километров.

Видео дня

Это не единичный случай. Согласно климатическому отчету Геологической службы США о климате (USGS) в 2024 году юго-восточное побережье Аляски пережило массовое таяние ледников - одно из самых быстрых в Северном полушарии. Рядом с Аксеком расположены ледники Якутат и Гранд-Плато. И там также возникают новые озерные районы, переплетенные фьордами.

Как объясняют ученые, эта трансформация меняет не только географию. Она также влияет на гидрологию, растительность, перенос осадочных пород и динамику экосистемы. Формируются новые береговые линии. Талые воды, богатые осадочными породами, меняют течения рек. А виды-пионеры начинают колонизировать только что обнаженную местность.

При этом создание новых озер имеет серьезные экологические последствия. Ведь раньше лед отражал солнечный свет, а теперь более темные поверхности будут поглощать больше тепла и это ускорит дальнейшее таяние ледников. Местная фауна также меняется. Животные, адаптированные к высокогорной ледниковой среде, такие как куропатки или холодноводные рыбы, сталкиваются с сокращением среды обитания. Появляются новые виды, которые потенциально непредсказуемым образом изменяют пищевые цепи.

Также это несет риск для общества.

"Когда ледники разрушаются, они часто оставляют после себя нестабильные озера, укрепленные моренами. Эти водоемы могут неожиданно прорваться. Эксперты называют это наводнениями из-за прорывов ледниковых озер (GLOF) - известную угрозу для общин, находящихся ниже по течению", - говорится в статье.

Служба национальных парков подтвердила постоянный мониторинг этого района. Согласно заявлениям, превращение Проу-Ноб в остров считается необратимым и символическим для более широких изменений, охватывающих Арктику.

Больше о таянии ледников

Напомним, что в Антарктиде разрушается огромный айсберг, за которым наблюдают с 1986 года. Тогда айсберг под названием А23а занимал площадь в 4 тысячи квадратных километров. Это примерно равно половине территории Черновицкой области Украины. А сейчас уменьшился примерно до 1,8 тысячи квадратных километров.

Ученые заметили, что айсберг очень быстро распадается и образует новые, огромные, айсберги. Ожидается, что он повторит судьбу других мегаайсбергов и в конце концов окончательно растает.

Вас также могут заинтересовать новости: