Сообщается, что при назначении экспертиз следователь особо отметил, что обязательно требуется специалист "со специальными познаниями в области химии".

Изначально следствие по делу о смерти оппозиционного российского политика Алексея Навального отрабатывало, как основную, версию о его отравлении. Об этом пишет ВЧК-ОГПУ со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении материалы проверки.

"Было взято просто огромное количество "смывов": с рук всех заключенных, с кем мог контактировать Навальный; с рук сотрудников колонии; с дверных ручек и столов, к которым прикасался Навальный; с предметов в комнате свиданий и камерах, где был Навальный и т.д.", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что у заключенных и сотрудников колонии сделали срезы ногтей. Кроме того, была изъята вся еда, которой кормили заключенных.

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"Даже образцы снега на территории прогулочного дворика, где стало плохо Навальному, собрали в специальные тубусы", - указывается в сообщении.

Сообщается, что при назначении экспертизы следователь особо отметил, что обязательно требуется специалист "со специальными познаниями в области химии".

"Однако, быстро и эксперты, и следственная группа резко прекратили работу по версии об отравлении и сосредоточилась исключительно на поисках различных "болячек" Навального чуть ли не с детских времен (делались запросы на изъятие медкарт по всем местам жительства Навального с рождения). Ничего "смертельного" и хронического найти не удалось, поэтому причины смерти Навального в официальных документах превратились в некий набор "штампов", - добавили в сообщении.

Смерть Навального - актуальное

Напомним, ранее издание The Insider сообщило, что российские власти пытались скрыть, что перед смертью у Алексея Навального были боли в животе, рвота и судороги.

Отмечалось, что официальные документы были отредактированы, в частности, "власти целенаправленно убрали упоминания симптомов, которые не укладывались в официальную версию".

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