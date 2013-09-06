Пан Ги Мун поддержал призыв Папы Римского по Сирии

"Генсек приветствует заявление Папы Римского с призывом к миру в Сирии на основе диалога и переговоров и его воззвание ко дню молитвы и поста. Такие шаги могут внести важный и неоценимый вклад (в урегулирование в Сирии)", — сказал он.

По теме: Президент Боливии обвинил Обаму в планах убийства Асада - СМИ

Кроме того, Пан Ги Мун призвал лидеров стран организации проявить ответственность в решении конфликта в Сирии.

"Я искренне надеюсь, что все лидеры пяти постоянных стран-членов СБ, а также некоторых его непостоянных членов из числа присутствующих здесь сегодня полностью выполнят свои обязательства в отношении сирийского народа", — заявил генсек.

Ранее Папа Римский Франциск в обращении к президенту РФ Владимиру Путину высказался против военного разрешения ситуации вокруг Сирии. В письме, адресованном президенту РФ как главе страны-председателя G20, и другим участникам саммита, понтифик призвал мировых лидеров не оставаться пассивными и найти такой путь, который позволил бы "избежать бойни". При этом глава Римско-католической церкви решительно высказался против военного решения конфликта.

Ситуация в Сирии обострилась после 21 августа, когда появилась информация о применении правительственными войсками химоружия в ходе операций против боевиков под Дамаском. Западные страны, включая США и Великобританию, воспользовались этой неподтвержденной информацией и заговорили о возможном военном вмешательстве в сирийский конфликт в обход ООН.

Накануне комитет сената США по международным делам принял резолюцию, которая санкционирует проведение военной операции в Сирии. Голосование конгресса по этому документу состоится 9 сентября.

Интервенцию против Сирии без мандата Совета Безопасности ООН поддерживают семь стран Евросоюза. Это Франция, Дания, Хорватия, Румыния, Греция, Латвия и Кипр. Общую позицию ЕС предстоит выработать главам МИД 28 стран Союза на неформальной встрече в Вильнюсе 6-7 сентября.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает согласия Москвы на военную операцию в Сирии, если вина Дамаска в применении химоружия будет доказана, но лишь с санкции СБ ООН.

По материалам РИА Новости