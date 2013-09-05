Президент Боливии обвинил Обаму в планах убийства Асада - СМИ

”Никогда еще проблемы не решались с помощью военной интервенции, а согласие комиссии конгресса США по международным делам - это первый шаг для вторжения Соединенных Штатов (в Сирию), которое имеет эту цель”, - приводит слова Моралеса агентство РИА «Новости» со cсылкой на венесуэльское издание Noticias24.

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По его мнению, Обама считает себя ”мировым интервентом”. Ранее боливийский лидер заявлял, что США планируют военную операцию в Сирии с тем, чтобы овладеть ее природными ресурсами.

Как сообщал УНИАН, ситуация в Сирии обострилась после 21 августа, когда появилась информация о применении правительственными войсками химоружия в ходе операций против боевиков под Дамаском. Западные страны, включая США и Великобританию, воспользовались этой неподтвержденной информацией и заговорили о возможном военном вмешательстве в сирийский конфликт в обход ООН.

Накануне комитет сената США по международным делам принял резолюцию, которая санкционирует проведение военной операции в Сирии. Голосование конгресса по этому документу состоится 9 сентября.