Мэр американского города решил заработать на гей-свадьбах

С целью реализации своего плана Рыбак отправился в Чикаго, расположенный в соседнем Иллинойсе, власти которого не легализовали однополые браки. Мэр крупнейшего города Миннесоты объявил, что готов помочь геям и лесбиянкам, выступив с инициативой «Возьми меня в жены (мужья) в Миннеаполисе» (Marry Me in Minneapolis), сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

Основной посыл этой программы гласит, что представителям секс-меньшинств, проживающим на консервативном Среднем Западе США, отныне не обязательно отправляться в дорогостоящее и долгое путешествие к побережью Тихого или Атлантического океана, чтобы зарегистрировать свои отношения: это можно сделать и существенно ближе — в Миннеаполисе.

С целью продвижения своей инициативы Рыбак намерен посетить штаты Колорадо и Висконсин, где однополые браки также пока находятся под запретом.

По словам мэра, наплыв свадебных гей-туристов, готовых тратить свои деньги в Миннеаполисе, вызвал бы в нем «высшую степень удовлетворения». По расчетам Рыбака, такой поворот событий способен поддержать местных устроителей праздников, рестораторов, продавцов цветов, транспортников и других предпринимателей.

В то же время мэр Чикаго заявил, что запрет на регистрацию однополых отношений в Иллинойсе идет во вред его городу. По словам Рэма Эмануэля, существующее положение вещей бьет по местной экономике и количеству рабочих мест. «Наша мощная индустрия туризма могла бы буквально расцвести, если бы на въезде в наш штат висел знак "Добро пожаловать!" для всех людей», — пояснил свою позицию мэр Чикаго.

По оценкам экономистов, легализация однополых браков могла бы добавить до ста миллионов долларов в экономику Чикаго и Иллинойса.

Браки среди представителей секс-меньшинств были легализованы в Миннесоте в мае 2013 года.