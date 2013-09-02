США подозревает "Аль-Каиду" в попытке внедриться в ряды спецслужб

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Washington Post.

Газета ссылается на секретные документы, предоставленные журналистам экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом. Документы содержат информацию о бюджетных расходах правительства США на ЦРУ и Агентства национальной безопасности.

Согласно документам, особое беспокойство Белого дома вызывало то обстоятельство, что заявки на трудоустройство в ЦРУ неоднократно подавали люди, имевшие тесные контакты с террористическими и враждебными США группировками, чаще всего "Аль-Каидой", ХАМАС и "Хезболлах". Представитель ЦРУ подтвердил изданию информацию о попытках внедрения, но подчеркнул, что их число было невелико и составляло около 20% от всех заявок, отклоненных спецслужбой из соображений безопасности.

Документы Сноудена также свидетельствуют о росте беспокойства по поводу внутренних угроз и в руководстве АНБ. В 2011 году планировалось провести 4 тысячи проверок подозрительной активности сотрудников агентства. Но из-за задержек в их проведении, а также из-за неравномерного распределения средств на такую работу среди спецслужб, АНБ не смогло вовремя отследить утечку секретных документов, с которой связан Сноуден, отмечает издание.

Еще одним важным фактором, сделавшим возможной утечку секретной информации АНБ, стала задержка в процессе внедрения автоматической системы, направленной на выявление подозрительной активности агентов спецслужбы. Проект был анонсирован в 2011 году, но затем основные ресурсы были переориентированы на смягчение последствий от утечек, организованных Брэдли Мэннингом, и дата окончательного внедрения системы была отсрочена, пишет газета.