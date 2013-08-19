СМИ: Аль-Каида готовит нападения на скоростные поезда в Европе

Как пишет русская редакция Deutsche Welle, издание утверждает, что в Германии службы безопасности приведены в состояние повышенной готовности.

Отмечается, что сведения о планирующихся терактах получены от Агентства национальной безопасности США (АНБ), специалисты которого, судя по всему, прослушивали телефонные разговоры между руководителями "Аль-Каиды". Одной из главных тем этого обсуждения была подготовка терактов в Европе.

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Издание также приводит мнение экспертов о том, что экстремисты могут попытаться вывести из строя контактные провода, заминировать железнодорожные пути и туннели либо установить взрывные устройства в вагонах скоростных поездов.

В связи с возникшей угрозой власти ФРГ еще две недели назад распорядились принять дополнительные меры усиления контроля за трассами следования скоростных поездов и вокзалами. Получить комментарии МВД Германии в связи с этой публикацией газете пока не удалось, отмечает агентство Reuters.