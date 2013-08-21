Степень опасности на АЭС «Фукусима-1» повысили

Как сообщает радио «Свобода» со ссылкой на Японское атомное агентство, выброс радиоактивной воды на «Фукусиме-1», которому ранее был присвоен первый уровень опасности, серьезнее, чем считали раньше.

Накануне оператор АЭС сообщил о выброс в почву 300 тонн радиоактивной воды из одного из резервуаров.

В начале августа в органе ядерного регулирования Японии заявили, что ситуация на этой АЭС, которая пережила аварию вследствие цунами после землетрясения в марте 2011 года, опять аварийная.

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АЭС была повреждена после землетрясения и цунами, из-за чего вышли из строя системы охлаждения. Это привело к перегреву реакторов и отработанного топлива, взрывам накопленного водорода, плавке активных зон трех из шести реакторов и определенному выбросу радиоактивных веществ наружу. Из-за этого десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. «Фукусиму-1» закрыли, однако проблемы не прекратились.