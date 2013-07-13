Россия проводит самые масштабные в постсоветской истории военные учения

Как сообщили УНИАН в Управлении информации Минобороны России, проверка началась в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина.

«Общая численность привлекаемых к проверке боевой готовности войск составляет свыше 80 тыс. военнослужащих, около 1 тыс. танков и боевых бронированных машин, 130 самолетов и вертолетов дальней, военно-транспортной, истребительной, бомбардировочной и армейской авиации, а также 70 кораблей и судов Военно-морского флота», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что к проверке боевой готовности привлечены объединения, соединения и воинские части Центрального и Восточного военных округов, Тихоокеанского флота, а также Дальней и Военно-транспортной авиации ВВС России.

В ходе проверки боевой готовности будет проверена мобильность соединений и их способность осуществить оперативную переброску на расстояния более 3 тыс. километров, для чего спланирована переброска войск железнодорожным и морским транспортом, а также самолетами военно-транспортной авиации.

Мероприятия проводятся в строгом соответствии с ранее принятыми обязательствами по отношению к другим государствам и не направлены против чьих-либо интересов, подчеркивается в сообщении.

Внезапная комплексная проверка войск (сил) Восточного военного округа будет проведена в течение недели и завершится 20 июля.

Как сообщал УНИАН, 12 июля Путин в рамках военных учений привел войска на Востоке России в полную боевую готовность.