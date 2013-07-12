Путин привел в полную боевую готовность войска на Дальнем Востоке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом Путин сказал на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Белгородской области.

«Поручаю провести внезапную проверку Восточного военного округа, довести до всего личного состава это указание и в час ночи с 12 на 13 июля привести войска Восточного военного округа в полную боевую готовность с последующим выводом их в районы учебы, на полигоны», - сказал Путин.

По информации пресс-службы, с учетом масштаба предстоящих учений, а также принимая во внимание сложившую международную практику, президент РФ поручил министру обороны проинформировать зарубежных партнеров Российской Федерации о предстоящих учениях.

Восточный военный округ объединяет воинские части, дислоцированные в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Образован в ходе военной реформы 2008-2010 годов на базе Дальневосточного военного округа (ДВО) и части войск Сибирского военного округа (СибВО; бывший Забайкальский военный округ). В его состав также вошли Тихоокеанский флот и 3-е командование ВВС и ПВО. Штаб-квартира в Хабаровске.

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Как сообщал УНИАН, Россия по приказу президента РФ Путина рано утром 28 марта начала крупномасштабные учения в районе Черного моря при участии кораблей, которые базируются на территории Украины.

По сообщению пресс-службы Минобороны России, в рамках проверки были внезапно подняты по тревоге соединения и воинские части Южного военного округа, Черноморского флота, Воздушно-десантных войск и военно-транспортной авиации Военно-воздушных сил России.

В практических действиях принимали участие около 7 тыс. военнослужащих, до 250 бронированных машин, более 50 артиллерийских орудий различного назначения, более 20 боевых самолетов и вертолетов, около 30 кораблей различного назначения.