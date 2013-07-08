В Одессе начались Военно-морские учения серии «Си-Бриз»

Как передает корреспондент УНИАН, как заявил во время торжеств командующий Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины вице-адмирал Юрий Ильин, эти учения являются одним из важных мероприятий международного сотрудничества, которые стабилизируют обстановку в Черноморском регионе, улучшают взаимопонимание и добрые отношения между Украиной и другими государствами мира.

По словам Ильина, участие в учениях также других стран “подчеркивает современность, актуальность и открытость учений “Си-Бриз” для всех, кто заинтересован в мире и стабильности в Черноморском и Средиземноморском регионах мирового океана”.

В свою очередь, руководитель учений от американской стороны капитан первого ранга Джеймс Эйкен отметил, что “эти важные учения имеют общую для нас цель — недопущение угрозы в регионе благодаря коллективным мерам безопасности”.

По словам офицера, “это партнерство, это сотрудничество ведет к улучшению взаимопонимания во взаимодействии, а в итоге — к улучшению безопасности в этом жизненно важном регионе нашей планеты”.

По информации Эйкена, учитывая опыт проведения учений в предыдущие годы, план “Си-Бриз” в этом году будет комплексным и динамичным.

Он также отметил, что военные моряки, морские пехотинцы стран-участниц, как и в предыдущие годы, “очень заинтересованы работать друг с другом на суше, в воздухе и на воде, знакомясь с оперативными процедурами друг друга и обмениваясь опытом”.

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Справка УНИАН. В учениях “Си-Бриз-2013” участвуют корабли, подразделения и представители от Украины, США, Азербайджана, Турции, Грузии, Канады, Италии, Германии, Болгарии и Румынии, в качестве наблюдателей — представители Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Темой нынешних учений является проведение международной операции по безопасности на море и эвакуации некомбатантов.

Учения продлятся до 20 июля в Одессе и Одесской области.

В церемонии открытия приняли участие представители Одесской областной государственной администрации и городского совета области.