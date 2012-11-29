Похищенная в Сирии журналистка заявила, что работала на российские спецслужбы

Это передает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

А.Кочнева приехала в Сирию после того, как в этой стране начался конфликт, работала внештатным корреспондентом на портале Утро.ру и занималась сопровождением приезжающих в Сирию российских журналистов. Она сотрудничала со многими российскими СМИ, среди которых НТВ, РЕН ТВ и Russia Today, но в момент похищения не входила в съемочную группу ни одного из этих каналов.

Предыдущее видеообращение журналистки было размещено на страничке в социальной сети Facebook три недели назад. В нем А.Кочнева на арабском языке просила украинских и российских дипломатов выполнить требования похитителей.

В новом видеоматериале журналистка, также на арабском, сообщает, что прибыла в Сирию по заданию российских разведслужб, чтобы выполнять обязанности переводчика для российских и сирийских военных. Она заявила, что в этом качестве участвовала во многих боевых операциях, в частности, в городе Хомсе, который сирийские мятежники называют "столицей революции". Агентство отмечает, что при просмотре видео складывается впечатление, что А.Кочнева делает свое заявление под давлением, хотя никто из похитителей не появляется в кадре.

Конфликт в Сирии длится с марта 2011 года. К настоящему времени, по различным данным, поступающим в ООН, жертвами насилия в стране стали от 20 до 30 тысяч человек. Власти Сирии заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне.

Как сообщал УНИАН, А.Кочневу похитили боевики основной сирийской оппозиционной военизированной группировки Свободной сирийской армии.

8 ноября в Facebook появилось видеообращение А.Кочневой с просьбой выполнить требования похитителей. Однако о требованиях заложница не сообщила.

Позже в СМИ появилась информация, что сирийские повстанцы требуют за похищенную украинку 50 млн долларов.