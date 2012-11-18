Автобус, перевозивший детей в Египте, был переполнен в два раза

Как передает РИА Новости, об этом журналистам в воскресенье заявили в Генпрокуратуре страны.

«Расследование выявило, что в автобусе во время его столкновения с поездом находилось 67 детей, в то время как разрешенное к перевозке количество пассажиров для данного транспортного средства равнялось 29», - заявил официальный представитель надзорного ведомства страны Адиль Саид.

По его словам, в воскресенье был выдан ордер на арест сроком на 15 суток смотрителя и рабочего железнодорожного переезда для проведения расследования.

Как отметил вчера министр регионального развития Египта генерал Ахмед Заки, именно «рабочий переезда, а также скончавшийся водитель автобуса виновны в случившейся трагедии». Однако, по словам министра, до сих пор остается неясным «был ли поднят шлагбаум железнодорожного переезда, или водитель пожелал проскочить перед поездом и просто его снес».

Как сообщал УНИАН, в субботу утром поезд, следовавший по маршруту Каир - Асуан, столкнулся с автобусом на одном из железнодорожных переездов близ населенного пункта Манфалут в провинции Асьют. В автобусе находилось более 60 школьников, возраст большинства из них не превышал шести лет. По последним данным, в результате трагедии погибли 50 человек, в основном дети, около 20 пассажиров получили тяжелые ранения.