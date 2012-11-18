Во Франции протестовали против однополых браков

Как передает украинская служба Би-Би-Си, по заявлению организаторов, акции прошли в 75 городах страны.

Полиция Парижа сообщает, что на улицы города вышло не менее 70 тыс. протестующих.

Акцию поддержали консервативные и католические организации.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября правительство Франции одобрило законопроект о легализации однополых браков и предоставлении таким парам права на усыновление детей.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что если такой закон будет принят парламентом, это будет означать «прогресс не только для отдельных граждан, но и для общества в целом».

Пока во Франции для однополых пар разрешено так называемое «гражданское партнерство».

Национальное собрание Франции рассмотрит этот документ в январе.