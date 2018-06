Названы самые оригинальные музеи Европы

Европейский музейный форум назвал самые оригинальные и интересные музеи континента: Галло-римский музей в Бельгии, Музей разорванных отношений в Загребе и Музей наводнения в Голландии.

Как передает РИА Новости, Европейский музейный форум с 1977 года выбирает наиболее интересные музеи, основываясь на концепции проекта, воплощении, а также репрезентации представленной информации.

В рамках форума раздаются главный приз, награда имени Кеннета Хадсона (основателя форума), приз Силлетто и специальные призы.

Главным музеем в этом году (The European Museum of the Year Award) признан Галло-римский музей на севере Бельгии, считающийся одним из важнейших археологических центров в Европе. Он был основан еще в середине XIX века Королевским археологическим и историческим обществом в Тонгерене. Несмотря на огромную коллекцию, музей считался провинциальным, пока по решению местных властей не был реконструирован. В 1994 году он открылся в обновленном виде. В связи с возросшим количеством туристов, музей обзавелся новым зданием и расширил территорию.

Не менее важный приз форума - имени Кеннета Хадсона - получил Музей разорванных отношений в Загребе. Это частный музей, коллекция которого состоит из предметов бывших пар - любовные письма, плюшевые игрушки, фотографии и все, что было дорого во время отношений и стало неприятным напоминанием после. Возникший в 2006 году как арт-проект он быстро стал популярным и обрел постоянное место, став основной туристической точкой в городе.

И, наконец, за инновационный подход приз Силлетто получил Музей наводнения в Голландии. Он был создан в память о наводнении 1953 года в тех местах, где вода прорвалась сквозь дамбу. Музей, расположенный в постройках, которыми пытались удержать напор воды, и территория вокруг с ручьями и болотистой местностью составляют вместе памятник крупному наводнению, унесшему жизни почти двух тысяч человек. В коллекции представлены документальные материалы о трагедии.