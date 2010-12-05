Коммунисты заявляют, что вернулись к власти

Демократическая партия Молдовы отрицает факт создания правящей левоцентристской коалиции с Партией коммунистов.

Как заявил журналистам в Кишиневе почетный президент Демпартии, экс-председатель парламента Дмитрий Дьяков, соглашение о коалиции между Демпартией и Партией коммунистов Молдавии подписано не было, у Демпартии еще есть время, чтобы встречаться и обсуждать разные варианты.

Ранее экс-президент Молдовы, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что в стране создана правящая левоцентристская коалиция, в которую вошли Партия коммунистов (ПКРМ) и Демократическая партия.

Он отметил, что договоренность о создании коалиции достигнута по итогам его консультаций с лидером ДПМ Марианом Лупу. В.Воронин подчеркнул, что в целом две партии располагают в новом парламенте 57 депутатскими мандатами, что позволяет им избрать председателя парламента, сформировать его руководящие органы, а также утвердить новое правительство. Как отметил В.Воронин, для избрания нового президента левоцентристской коалиции не хватает четыре голоса. По его словам, это технически решаемый вопрос.

Со своей стороны, лидер Либерально-демократической партии, премьер-министр страны Владимир Филат ранее заявил, что существуют "очень большие" шансы на восстановление в новом парламенте нынешнего Альянса за европейскую интеграцию. Такое заявление он сделал после встречи с лидерами Демократической и Либеральной партий, входящими в нынешний правящий альянс и прошедшими в новый парламент. В.Филат подчеркнул, что более 60% граждан Молдавии на прошедших 28 ноября досрочных парламентских выборах поддержали реформы, проводимые нынешним коалиционным правительством.

По его словам, пока в ходе консультаций с партиями не идет речь о распределении ключевых должностей в стране, и этот вопрос не будет обсуждаться до согласования принципов будущего альянса. Он подчеркнул, что должности являются только инструментами, которые позволяют выполнять обязательства перед гражданами.

В 101-местный парламент Молдовы прошли четыре партии, напоминает РосБизнесКонсалтинг: Партия коммунистов - 42 депутатских мандата, Либерально-демократическая партия - 32, Демократическая партия - 15, Либеральная партия - 12. Для формирования правительства нужно простое большинство, для избрания президента - 61 голос. Правящая коалиция должна быть создана до 28 декабря - к дате первого заседания нового парламента.