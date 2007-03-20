В России объявлен День траура

При взрыве метана на шахте "Ульяновская" в Новокузнецке Кемеровской области 19 марта погибли, по последним данным, 106 человек. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на информацию Управления МЧС по Кемеровской области.

В числе погибших при взрыве метана на шахте "Ульяновская" - около 20 руководящих работников предприятия и один иностранец. На момент взрыва в шахте находились 203 человека, 93 из них спасены. Эта авария стала самой крупной в Кемеровской области. Продолжаются поиски четверых шахтеров.

Президент РФ Владимир ПУТИН подписал указ, согласно которому 21 марта объявлен в России днем траура по жертвам и пострадавшим в аварии на шахте "Ульяновская" в Кемеровской области, в аварии пассажирского самолета Ту-134 в Самаре и в пожаре в доме престарелых в Краснодарском крае.

В среду на всей территории страны будут приспущены государственные флаги Российской Федерации. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Кроме того, указ предписывает правительству совместно с органами власти Краснодарского края, Кемеровской и Самарской области образовать комиссии для выяснения причин трагических событий и оказания помощи семьям погибших.

Пожар в доме престарелых в Ейске вспыхнул ночью 20 марта, погибли 62 человека.

В Самаре в субботу утром потерпел аварию самолет Ту-134 авиакомпании ЮТэйр рейса Сургут-Самара-Белгород. В результате "жесткой" посадки, при ударе о землю фюзеляж развалился, погибли по меньшей мере шесть человек.