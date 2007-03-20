Почему украинцев не пускають в Брюссель?

Депутат Европарламента Михал Томаш КАМИНСКИ (группа правых партий, Польша) просит президента Европарламента Ханса-Герта ПОТТЕРИНГА вмешаться в ситуацию с группой украинских гостей, которые должны были посетить Европарламент по приглашению М.КАМИНСКИ, но которым было отказано в визах Посольством Бельгии в Киеве.

Как сообщил депутат корреспонденту УНИАН, он направил на имя Х.Г.ПОТТЕРИНГА письмо, в котором изложил факт отказа в выдаче виз группе из 45 украинцев.

«Я думаю, что он ответит на мое письмо и как президент парламента предпримет какие-то шаги в связи с тем, что делают бельгийские власти. Я надеюсь, что будет обращение напрямую к бельгийским властям», - сказал М.КАМИНСКИ.

Он также подчеркнул, что для него эта ситуация имеет и второй аспект: имеют ли право бельгийские власти вмешиваться в деятельность Европарламента путем отказа в визах гостям этой организации.

«По-моему, по всем законам ЕС никакая власть никакой страны-члена ЕС не имеет право влиять на внутреннюю работу парламента. А это относится ко внутренним правилам и внутренней работе парламента, какие гости приезжают», - сказал М.КАМИНСКИ.

Депутат выразил возмущение тем, что группе из 45 человек было отказано в визах без официального объяснения причин. «Официальных объяснений никаких нет, и по-моему, это даже нечеловечески. Как можно так относиться к цивилизованным людям, которые хотели приехать, заплатили деньги – по 35 евро с человека (стоимость визы – УНИАН), а они даже не объясняют никакой причины, почему они отказывают в визах», - сказал депутат. «И это – обида для гостей, это – обида для Европарламента, по-моему, потому что я еще раз хотел бы подчеркнуть: бельгийские власти, я думаю, не имеют права влиять на то, кого депутаты приглашают в Европарламент», - добавил он.

М.КАМИНСКИ также отметил, что это уже второе подобное решение бельгийских властей. Первое было принято в ноябре 2006 года, когда была сформирована первая группа украинских гостей, которые также не смогли попасть в Брюссель. Второй группе, сформированной в конце 2006 года, удалось получить визы, а третья группа получила отказ.

Депутат Европарламента выразил мнение, что такое решение бельгийских властей дает очень негативный сигнал Украине. «Мы создали очень интересную программу по НАТО, по ЕС, и я абсолютно шокирован тем, что бельгийские власти не только отказали молодым людям, чтобы они приехали и познакомились с работой европейских институций, но и тем, что они даже не назвали никакой причины отказа», - подчеркнул депутат.

По его словам, поездка должна была быть профинансирована Европарламентом из средств, которые выделяются каждому депутату на приглашение гостей из своих регионов.

М.КАМИНСКИ уточнил, что группа польских депутатов в прошлом году обратилась к Европарламенту с просьбой использовать часть средств, предназначенных для них на приглашение гостей, тратить на гостей из Украины и получила одобрение.

Как сообщал УНИАН, Посольство Бельгии отказало в выдаче виз группе украинцев, которые должны были ознакомиться с работой европейских институтов по приглашению депутата Европарламента.

По данным координатора проектов Института Евроатлантической интеграции Оксаны ШУЛЯР, занимавшейся оформлением документов, в группу из 45 человек входили представители МИД, Верховной Рады, Конфедерации свободных профсоюзов, изданий “Корреспондент”, “Киев-Пост”, телепрограммы “Территория безопасности”, Севастопольской программы “,Европейский выбор”, Комитета избирателей Украины, Лаборатории законодательных инициатив, НРУ, Партии регионов, “Нашей Украины” и тому подобное.

Как отметила О.ШУЛЯР, также было официальное согласие Европейского парламента профинансировать визит группы украинцев в Брюссель.

О.ШУЛЯР заверила, что в Посольство Бельгии для получения виз была подана исчерпывающая информация о каждом члене группы.

“По результатам собеседования посольство четко сказало, что один человек в группе не смог четко очертить цель поездки и его ответы не удовлетворили работников консульства. На основе этого посольство определило, что группа состоит из людей, которые не могут четко очертить цель поездки, и поэтому они отказывают всей группе, несмотря на то, что каждый человек подавал документы на индивидуальную визу”, - сообщила О.ШУЛЯР. Кроме того, по ее словам, посольству не очень понравилось, что группа “разношерстная”, то есть в ее состав входят журналисты, экономисты и политики.

МИД Украины готовит ноту Посольству Бельгии, в которой будет выражена обеспокоенность отказом в выдаче виз группе украинцев.