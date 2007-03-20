В Познани открылось Почетное консульство Украины

В городе Познани Велькопольского воеводства, что на западе Польши, открыто Почетное Консульство Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, почетным консулом Украины стал местный предприниматель, уроженец Познани Лукаш ГОРОВСКИЙ.

Посол Украины в Польше Александр МОЦЫК в беседе с журналистами отметил, что с каждым годом наращиваются польско-украинские экономические связи, и открытие консульства стало необходимым в большом экономическом центре страны. В консульстве польские предприниматели могут получить информацию о налаживании деловых связей с украинскими партнерами.

„Познаньщина - один из мощнейших экономических регионов Польши. Господин Лукаш ГОРОВСКИЙ бизнесмен, который имеет давние связи с Украиной. Он помогает украинским школам, больницам, имеет связи с Тернопольским финансовым институтом. Принято решение именно его назначить почетным консулом”, - сообщил А.МОЦЫК.

В настоящее время в Польше работает пять Почетных консульских отделов, а именно в Жешуве, Щецине, Хелме, Пшемышле и Познани.