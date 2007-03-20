На шахте в Ульяновске погибли 20 руководителей

По последним данным, в результате крупнейшей за последние 10 лет аварии на шахте в Кузбассе погибли 106 человек. На поверхность подняты тела 38 погибших. 93 человека спасены. Всего в момент взрыва под землей находились 203 человека. Судьба 4 работников угледобывающего предприятия остается неизвестной. Спасательная операция на аварийной шахте продолжается, сообщил глава МЧС России Сергей Шойгу.

Кроме шахтеров первой рабочей смены под землей погибло почти все руководство шахты - около 20 руководящих работников. "Перед взрывом в шахту спустилось ее руководство - главный инженер, заместитель директора по производству, начальник участка и главный механик. Они демонстрировали представителям иностранной фирмы, как действует аппаратура системы обнаружения газа. К сожалению, никто из них на поверхность не поднялся", - сообщил начальник управления по связям с общественностью администрации Кемеровской области Сергей Черемнов.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подтвердил, что в шахте в момент взрыва погиб подданный Великобритании - руководитель проекта британской фирмы IMC Иан Малькольм Робертсон. Эта международная аудиторская фирма занимается оценкой запасов угля. Робертсон спустился в забой, чтобы посмотреть шахту, сообщил Тулеев. Тело британца найдено и поднято на поверхность.

В связи с крупной аварией, приведшей к многочисленным жертвам, 22, 23 и 24 марта в Кузбассе объявлен траур. В эти дни на всей территории области будут приспущены государственные флаги РФ и флаги Кемеровской области. Отменены все развлекательные мероприятия.

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