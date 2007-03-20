В Багдаде казнен бывший вице-президент Ирака (фото)

В Багдаде казнен бывший вице-президент Ирака Таха Ясин Рамадан, сообщил представитель иракского правительства.

Как передает ИТАР-ТАСС, Т.Я.Рамадан стал четвертым крупным функционером свергнутого режима, в отношении которого был приведен в исполнение смертный приговор.

Экс-президента Ирака Саддама Хусейна казнили 30 декабря 2006 года. Приговор двум представителям его ближайшего окружения - сводному брату Барзану ат-Тикрити, возглавлявшему иракскую разведку, и экс-председателю Революционного трибунала Аваду аль-Бандару - был исполнен 15 января сего года.