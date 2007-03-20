В Багдаде казнен бывший вице-президент Ирака (фото)
09:46, 20 марта 2007Мир
836 0
Это 4-ый крупный функционер свергнутого режима
|Таха Ясин Рамадан в суде. Фото АР/Yahoo!
Как передает ИТАР-ТАСС, Т.Я.Рамадан стал четвертым крупным функционером свергнутого режима, в отношении которого был приведен в исполнение смертный приговор.
Экс-президента Ирака Саддама Хусейна казнили 30 декабря 2006 года. Приговор двум представителям его ближайшего окружения - сводному брату Барзану ат-Тикрити, возглавлявшему иракскую разведку, и экс-председателю Революционного трибунала Аваду аль-Бандару - был исполнен 15 января сего года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter