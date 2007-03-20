Австрийскую столицу завалило снегом

В столицу Австрии Вену вернулась зима - всю минувшую ночь, а также утром во вторник шел плотный мокрый снег при температуре чуть выше нуля. Высота снежного покрова достигает местами пяти сантиметров.

Аналогичная картина наблюдается в большинстве земель Австрии, прежде всего на западе страны. Как сообщает австрийское телевидение, наиболее тяжелая ситуация сложилась в земле Каринтия, где без света со вчерашнего дня остаются 40 тысяч семей. Электрические провода обрывались под тяжестью снега и из-за сильного ветра. В Каринтии выпало до 40 сантиметров снега.

На австрийских автодорогах зафиксировано множество мелких ДТП, в ряде районов водителей обязали надеть на колеса автомобилей цепи, позволяющие выезжать из глубокого снега.

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РИА Новости