ООН создала Агентство по равноправию женщин

Организация объединенных наций создает новую структуру, деятельность которой будет направлена на достижение и укрепления равноправия мужчин и женщин в мире, сообщает Радио "Свобода".

Генеральная ассамблея ООН единогласно поддержала создание Агентства ООН по равенству полов и расширению прав женщин (UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, UN Women), которое начнет работу в будущем году.

К новому агентству перейдут полномочия четырех ныне существующих структур ООН, занимающихся этой проблематикой.

Заместитель генерального секретаря ООН Аша-Роуз Мигиро назвала голосование "историческим". По ее словам, "неравенство в правах между мужчинами и женщинами глубоко укоренилось в каждом обществе".

Дипломаты сообщили, что переговоры о создании Агентства заняли четыре года из-за разногласий между западными странами и некоторыми развивающимися.