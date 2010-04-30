Генсек ООН призвал наказать виновных в убийствах журналистов

Генеральный секретарь ООН призвал правительства всех государств мира покончить с безнаказанностью преступлений против журналистов и наказать виновных в убийствах и преследовании сотрудников СМИ.

В минувшем году, по данным международного Комитета по защите журналистов, в мире погибли 99 сотрудников средств массовой информации. Подавляющее большинство погибших были убиты за исполнение своего профессионального долга.

Генсек напомнил, что Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры - ЮНЕСКО - осудила в прошлом году 77 убийств журналистов по профессиональным мотивам - за попытки разоблачить случаи злоупотреблений или коррупции.

"Я осуждаю эти убийства и настаиваю на том, чтобы виновные предстали перед судом. Все правительства обязаны защищать тех, кто работает в средствах массовой информации. Такая защита должна предусматривать проведение расследований и предание суду тех, кто совершает преступления в отношении журналистов. Безнаказанность развязывает руки преступникам и убийцам и вдохновляет тех, кому есть что скрывать. Со временем она разъедает и коррумпирует общество в целом", - говорится в его послании, обнародованном в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в преддверии отмечаемого 3 мая Всемирного дня свободы печати.

Наибольшее число журналистов - 33 было убито в прошлом году на Филиппинах.

Сотрудники СМИ продолжают гибнуть и в этом году: уже зафиксированы убийства по профессиональным мотивам семерых журналистов в Гондурасе и по одному - в Демократической Республике Конго, Камеруне, Пакистане, Афганистане.

Пан Ги Мун также подверг резкой критике государства, оказывающие давление на журналистов такими способами, как цензура и вытеснение независимых СМИ политическими и экономическими методами.

"Свобода выражения мнений является одним из основополагающих прав человека, закрепленным в статье 19 Всеобщей декларации прав человека. Однако в мире существуют правительства и обладающие властью круги, которые находят множество способов препятствовать его осуществлению. Они устанавливают высокие налоги на газетную бумагу, в результате чего издание газет становится настолько дорогим, что люди не могут позволить себе их покупать. Из эфира вытесняются независимые радио- и телевизионные станции, которые критикуют политику правительства. В киберпространстве также активно действует цензура, ограничивающая доступ к Интернету и новым средствам массовой информации", - цитирует послание РИА "Новости".

Вместе с тем Пан Ги Мун отметил позитивную тенденцию последних лет по принятию в странах-членах ООН законов, направленных на защиту прессы. Однако при этом он указал, что зачастую эти законы не исполняются должным образом.

"Просьбы о предоставлении официальной информации зачастую не удовлетворяются, либо решение таких вопросов иногда затягивается на долгие годы. Порой виновата в этом плохая организация информационного обеспечения. Но слишком часто это происходит в силу создания атмосферы секретности и отсутствия подотчетности", - подчеркнул Пан Ги Мун.

В этой связи он призвал "правительства, гражданское общество и людей всего мира воздать должное важным усилиям средств массовой информации и встать на защиту свободы информации", а также заявил о солидарности ООН со всеми преследуемыми журналистами и работниками СМИ в мире.