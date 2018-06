Сенат США продлил действие антитеррористических мер

Верхняя палата Конгресса США в среду, 24 февраля, проголосовала за продление еще на год действия основных положений "Патриотического акта" - антитеррористического закона, принятого в октябре 2001 года, сообщает Associated Press.

Сенаторы проголосовали за законопроект о продление срока действия основных положений "Патриотического акта" без проведения дебатов. После одобрения Сенатом документ направлен на рассмотрение в Палату представителей Конгресса США. Когда конгрессмены планируют обсудить законопроект, пока не сообщается. Срок действия ключевых положений "Патриотического акта" истекает в конце февраля.

Положения "Патриотического акта", за продление которых проголосовал Сенат, это - возможность прослушивания переговоров лиц, создающих угрозу для национальной безопасности; изъятие собственности и документов при проведении антитеррористических операций, а также установление наблюдения за иностранными гражданами, не входящими в известные террористические организации, однако подозреваемыми в террористической деятельности. Прослушивание телефонных переговоров и изъятие документации разрешается лишь с санкции суда.

"Патриотический акт", напоминает Лента.ру, ("USA PATRIOT ACT" - аббревиатура полного названия Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act), подготовленный администрацией президента Джорджа Буша после терактов 11 сентября 2001 года, значительно расширил полномочия силовых структур.