"Московские новости" снова будут выходить на арабском языке

Арабские читатели смогут после 17-летнего перерыва вновь читать российскую арабоязычную газету "Анба Моску" ("Московские Новости"), сообщил на прошедшей в Иордании в воскресенье вечером презентации газеты ее главный редактор Раид Джабер.

Газета была представлена арабским участникам начинающейся здесь международной конференции "Ближний Восток-2020: вероятно ли всеобъемлющее урегулирование?", а также освещающим ее работу журналистам. Эта конференция организована агентством РИА Новости и Советом по внешней и оборонной политике (СВОП) и проходит в местечке Ас-Сувейма на побережье Мертвого моря.

"Московские новости" на арабском языке издавались Агентством печати "Новости" с 1969 по 1992 год, однако затем выпуск был прерван на целых 17 лет. В год 40-летия издания РИА Новости приняло решение вновь начать издавать "Анба Моску", как оно это сделало два года назад с англоязычной газетой Moscow News.

"За 17 лет Россия существенно изменилась. Изменилась и "Анба Моску". Можно сказать, это новая газета в новой стране", - приводит слова главного редактора сайт агентства.

В отличие от старой газеты, отметил он, новая "Анба Моску" не будет идеологически ангажированной. Она будет знакомить своих читателей с нынешними достижениями и проблемами страны "без преувеличения и замалчивания".