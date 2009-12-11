НАТО ждет от России больше поддержки в Афганистане

НАТО ждет от РФ больше поддержки по ситуации в Афганистане. Североатлантический альянс ожидает, что Россия будет поставлять больше оружия и оказывать другую более значительную военную поддержку стране. По словам официального представителя альянса Джеймса Аппатурая, "определенно есть пространство для увеличения" кооперации с Россией по военной операции в Афганистане, передает Associated Press.

На следующей неделе в Москву прибудет генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен для обсуждения стратегического партнерства с РФ.