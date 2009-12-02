США направят в Афганистан больше военных, чтобы быстрее оттуда уйти

США увеличат воинский контингент в Афганистане на 30 тысяч человек, говорится в проекте заявления американского президента Барака Обамы.

"Благодаря дополнительным 30 тысячам военнослужащим, которых я обещаю направить (в Афганистан) в первой половине 2010 года, мы будем способны подавить очаги вооруженного сопротивления и обеспечить безопасность ключевых населенных пунктов. Эти силы увеличат наши возможности по подготовке афганских вооруженных сил", - говорится в распространенном пресс-службой Белого дома и открытом для публикации в СМИ проекте заявления Барака Обамы, с которым он выступил в военной академии Вест-Пойнт.

Увеличение числа американских военных позволит уже к 2011 года начать полномасштабный вывод войск: "Дополнительные силы помогут создать в Афганистане благоприятные условия для передачи всего спектра полномочий афганским властям", - приводит текст РИА "Новости".

"Точно так же, как мы это сделали в Ираке, мы проведем передачу полномочий ответственно, принимая во внимания условия на месте. Мы продолжим помогать советами и консультировать службы безопасности Афганистана, чтобы быть уверенными в том, что они могут преуспеть в долгосрочной перспективе. Но афганскому правительству, и, что еще более важно, афганскому народу, будет совершенно ясно, что в конечном итоге они будут отвечать за свою страну", - подчеркивается в тексте выступления.

Стратегия США в Афганистане будет основываться на трех "китах": военных действиях против талибов, сотрудничестве с ООН, международными партнерами и афганским народом, а также тесном партнерстве с Пакистаном, заявил американский президент.

"В Афганистане мы будем преследовать следующие цели: мы должны лишить "Аль-Каиду" гавани, мы должны перехватить инициативу у "Талибана" и лишить его возможности свергнуть правительство. И мы должны помочь службам безопасности Афганистана и правительству взять ответственность за будущее Афганистана. Мы осуществим эту цель тремя путями", - сказал Обама.

Новая военная стратегия и увеличение американского воинского контингента на 30 тысяч человек, по словам президента США, позволят перехватить инициативу.

"Мы будем реализовывать военную стратегию, которая позволит перехватить инициативу у "Талибана" и увеличить обороноспособность Афганистана в ближайшие 18 месяцев", - подчеркнул Обама.

"Во-вторых, мы будем работать с нашими партнерами, ООН и афганским народом над созданием более эффективной гражданской стратегии, с тем, чтобы правительство могло воспользоваться преимуществами улучшившейся ситуации в сфере безопасности", - отметил американский лидер.

Обама сообщил, что попросит страны ISAF последовать примеру США и направить в Афганистан дополнительные войска. Президент отметил, что безопасность в Афганистане отвечает интересам всех стран.

"В-третьих, мы будем действовать, отдавая себе полный отчет в том, что наш успех в Афганистане неразрывно связан с нашим партнерством с Пакистаном", - добавил он.

"Поскольку это операция международная, я обратился с просьбой к союзникам присоединиться к нашей инициативе. Некоторые уже заявили о готовности увеличить свои контингенты, и мы уверены, что в следующие дни и недели поступят новые предложения... Мы должны объединиться, чтобы закончить эту войну успешно. Сейчас ставится на карту не только престиж НАТО, но и безопасность наших союзников, а также стабильность всей мировой системы коллективной безопасности", - отмечается в документе.

Реализация новой стратегии обойдется США в 2009 году в 30 миллиардов долларов.

"Наша новая стратегия в Афганистане обойдется нам, по грубым подсчетам, в 30 миллиардов долларов "военных" трат в этом году, и я буду тесно работать с Конгрессом, чтобы получить это финансирование, в то время как мы работаем над снижением бюджетного дефицита", - сказал Барак Обама, выступая перед слушателями военной академии в Вест-Пойнте.

Вместе с тем, он признал, что в последние несколько лет США потеряли баланс между достаточной обороноспособностью и состоянием экономики. Обама заверил, что будет относиться к военным расходам осторожнее и не допустит неоправданных трат, даже в условиях дорогостоящего усиления контингента в Афганистане.

"Сейчас мы просто не можем позволить себе игнорировать стоимость боевых действий, которые мы ведем. Когда я занял Овальный кабинет, стоимость войн в Ираке и Афганистане приближалась к триллиону долларов. Я взял за правило говорить о бюджетных тратах открыто и честно... Но я признаю, что война с экстремизмом и насилием не может быть завершена быстро и не будет легкой", - сказал Обама.