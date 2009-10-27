Депутат Госдумы: применение ядерного оружия - вопрос гипотетический, но...
Готовится редакция Военной доктрины РФ
|Михаил НЕНАШЕВ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом член комитета Государственной думы России по вопросам обороны, председатель общероссийского Движения по поддержке флота Михаил НЕНАШЕВ заявил украинским журналистам в Москве.
«Что здесь новое? С 1993 года в ряде документов сказано, что мы, желая защитить свою страну, допускали возможность превентивного применения ядерного оружия. Секретарь Совета безопасности ПАТРУШЕВ все лишь это еще раз озвучил», – сказал М.НЕНАШЕВ.
По словам М.НЕНАШЕВА, прошлогодний опыт конфликта на Кавказе показал, что ядерное оружие по-прежнему является фактором сдерживания.
«Здесь нет никаких агрессивных устремлений. В России очень много внутренних проблем. Нам не до агрессивных устремлений и захвата чужих территорий», - подчеркнул он, добавив, что в этом контексте и рассматривается Военная доктрина РФ.
Кроме этого, депутат Госдумы отметил, что партнерство с США и другими странами НАТО подвержено постоянным изменениям, и что будет через год или пять - не ясно.
«Мы хотели бы на конструктиве строить свое сотрудничество, но в этом никто не уверен. Россия - страна огромная, расположенная на берегу трех (? - УНИАН) океанов, поэтому у нас и масштабы угроз огромные, и они могут исходить с любых направлений. Для нас угрозы практически равнозначны по всем периметрам нашей России-матушки», - заявил М.НЕНАШЕВ.
При этом он заверил, что использование ядерного оружия – это вопрос гипотетический, но «мы еще раз открыто всему миру говорим, что, тот, кто будет наглеть, должен знать, что у нас есть что пустить в ответ».
Как сообщал УНИАН, 14 октября секретарь Совета безопасности РФ Николай ПАТРУШЕВ в интервью газете "Известия" заявил, что новая редакция Военной доктрины РФ будет предусматривает возможность нанесения упреждающего ядерного удара по агрессору в критических для национальной безопасности ситуациях.