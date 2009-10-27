Депутат Госдумы: применение ядерного оружия - вопрос гипотетический, но...

В предполагаемых изменениях в Военной доктрине Российской Федерации об использование ядерного оружия нет ничего нового.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом член комитета Государственной думы России по вопросам обороны, председатель общероссийского Движения по поддержке флота Михаил НЕНАШЕВ заявил украинским журналистам в Москве.

«Что здесь новое? С 1993 года в ряде документов сказано, что мы, желая защитить свою страну, допускали возможность превентивного применения ядерного оружия. Секретарь Совета безопасности ПАТРУШЕВ все лишь это еще раз озвучил», – сказал М.НЕНАШЕВ.

По словам М.НЕНАШЕВА, прошлогодний опыт конфликта на Кавказе показал, что ядерное оружие по-прежнему является фактором сдерживания.

«Здесь нет никаких агрессивных устремлений. В России очень много внутренних проблем. Нам не до агрессивных устремлений и захвата чужих территорий», - подчеркнул он, добавив, что в этом контексте и рассматривается Военная доктрина РФ.

Кроме этого, депутат Госдумы отметил, что партнерство с США и другими странами НАТО подвержено постоянным изменениям, и что будет через год или пять - не ясно.

«Мы хотели бы на конструктиве строить свое сотрудничество, но в этом никто не уверен. Россия - страна огромная, расположенная на берегу трех (? - УНИАН) океанов, поэтому у нас и масштабы угроз огромные, и они могут исходить с любых направлений. Для нас угрозы практически равнозначны по всем периметрам нашей России-матушки», - заявил М.НЕНАШЕВ.

При этом он заверил, что использование ядерного оружия – это вопрос гипотетический, но «мы еще раз открыто всему миру говорим, что, тот, кто будет наглеть, должен знать, что у нас есть что пустить в ответ».

Как сообщал УНИАН, 14 октября секретарь Совета безопасности РФ Николай ПАТРУШЕВ в интервью газете "Известия" заявил, что новая редакция Военной доктрины РФ будет предусматривает возможность нанесения упреждающего ядерного удара по агрессору в критических для национальной безопасности ситуациях.