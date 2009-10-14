Россия разрешила себе наносить превентивные ядерные удары

Новая редакция Военной доктрины РФ предусматривает возможность нанесения упреждающего ядерного удара по агрессору в критических для национальной безопасности ситуациях. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай ПАТРУШЕВ в интервью газете "Известия", опубликованном сегодня.

Как заявил Н.ПАТРУШЕВ, использование ядерного оружия в Военной доктрине оговорено в рамках поддержания статуса России как ядерной державы, способной таким образом предотвратить агрессию потенциального противника, направленную против РФ и ее сторонников.

Также документ предусматривает разделение военных конфликтов на крупномасштабные, региональные и локальные войны, а также вооруженные конфликты (как межгосударственные, так и внутренние). По словам Н.ПАТРУШЕВА, сейчас в мире над крупномасштабными войнами стали преобладать локальные, а также вооруженные конфликты. Новая Военная доктрина РФ оговаривает условия применения ядерного оружия при отражении агрессии с применением обычных средств поражения не только в крупномасштабной, но и в региональной и даже в локальной войне.

По словам секретаря Совбеза, необходимость подготовки новой редакции документа была обусловлена тем, что старая (действующая) Военная доктрина является документом переходного периода - конца XX века. При разработке нового документа был проведен анализ военно-стратегической обстановки в мире и перспектив ее развития до 2020 года.

При этом, подчеркнул Н.ПАТРУШЕВ, не утратили своей актуальности и военные угрозы, обозначившиеся ранее. В их числе были названы деятельность по приему новых членов в НАТО, активизация военной деятельности блока, учения стратегических сил США с отработкой управления ядерным оружием. В качестве дополнительных дестабилизирующих факторов секретарь Совбеза назвал тенденцию к распространению ядерных, химических и биологических технологий, производство оружия массового уничтожения, активизация международного терроризма и обострение борьбы за топливно-энергетические и другие сырьевые ресурсы.

Как передает Лента.ру, интервью Н.ПАТРУШЕВА уже прокомментировала Государственный секретарь США Хиллари КЛИНТОН. Отвечая на вопрос журналиста "Эхо Москвы", Х.КЛИНТОН заявила, что Военной доктриной США, в отличие от новой российской, нанесение превентивных ядерных ударов не предусмотрено.

О разработке новой российской Военной доктрины стало известно в декабре 2008 года. В октябре 2009 года Н.ПАТРУШЕВ подчеркнул, что документ по большей части основывается на положениях предыдущей редакции и не является абсолютно новой разработкой.