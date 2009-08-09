В Японии мощное землетрясение

В Японии произошло землетрясение силой более семи баллов по шкале Рихтера, сообщает Франс Пресс».

О пострадавших и разрушениях информация пока не поступала. Землетрясение ощущалось на севере и в центре страны, включая Токио.

По предварительной информации, в японской столице разрушений не зафиксировано, отмечены перебои в работе общественного транспорта.

В Токио во время подземных толчков ощущалось сильное дрожание стен зданий и мебели в домах.

Эпицентр землетрясения находился в районе небольших японских островов Идзу, в 309 километрах к юго-западу от Токио. В Японском метеорологическом агентстве заявили, что опасности возникновения цунами нет, отмечает Лента.ру.