В Японии мощное землетрясение
15:30, 09 августа 2009Мир
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Дрожание домов ощущалось в Токио
В Японии произошло землетрясение силой более семи баллов по шкале Рихтера, сообщает Франс Пресс».
О пострадавших и разрушениях информация пока не поступала. Землетрясение ощущалось на севере и в центре страны, включая Токио.
По предварительной информации, в японской столице разрушений не зафиксировано, отмечены перебои в работе общественного транспорта.
В Токио во время подземных толчков ощущалось сильное дрожание стен зданий и мебели в домах.
Эпицентр землетрясения находился в районе небольших японских островов Идзу, в 309 километрах к юго-западу от Токио. В Японском метеорологическом агентстве заявили, что опасности возникновения цунами нет, отмечает Лента.ру.
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