Конгресмены США инициировали процедуру импичмента Трампу

Представители Демократической партии в Конгрессе США в среду объявили о начале процедуры импичмента президента Трампа, обвинив его в нарушении Конституции страны. Об этом сообщает Голос Америки

На пресс-конференции члены Палаты представителей Стив Коэн, Луис Гутьеррез, Эл Грин, Адриано Эспаллат, Марсия Фадж и Джон Ярмут заявили, что выступить с этой инициативой их заставило «беспокойство о национальной безопасности государства».

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«Мы считаем, что президент Трамп нарушил Конституцию, и поэтому начинаем процедуру импичмента в соответствии с пятью пунктами обвинения», – заявил конгрессмен Стив Коэн.

В качестве причины для отстранения от власти авторы инициативы упомянули увольнение директора ФБР Джеймса Коми, нарушения так называемого Emoluments Clause, ограничивающего влияние иностранных правительств на внутреннюю политику США, а также действия, нарушающие принципы независимости органов правосудия и свободы прессы.

Утром в среду обращение группы конгрессменов было передано в Палату представителей.

Напомним, в июле этого года члены Конгресса США от Демократической партии Брэд Шерман (штат Калифорния) и Ал Грин (штат Техас) также представили законопроект об импичменте американского президента Дональда Трампа.

В документе говорилось, что нынешний президент мешает правосудию во время расследования федеральными органами возможного вмешательства России в выборы 2016 года. А также отмечается, что действия команды Трампа могут быть опасны для страны.