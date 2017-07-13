"Это смехотворно": в Белом доме отреагировали на предложение импичмента Трампа

Инициативу импичмента президента США Дональда Трампа, которую внесли 12 июля в Палату представителей двое конгрессменов-демократов, нельзя рассматривать серьезно.

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Об этом заявил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс, сообщили на сайте администрации президента.

"Я думаю, что это абсолютно смехотворно и представляется ничем иным, как политической игрой в ее наихудшем проявлении", – сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Члены Конгресса США от Демократической партии Брэд Шерман (штат Калифорния) и Эл Грин (штат Техас) предлагают применить к Трампу статью о препятствование правосудию (Obstruction of Justice), которую приняли 27 июля 1974 года. Именно в препятствовании отправлению правосудия обвинялся экс-президент США Ричард Никсон.

В документе говорится, что нынешний президент мешает правосудию во время расследования федеральными органами возможного вмешательства России в выборы 2016 года. Отмечается также, что действия команды Трампа могут быть опасны для страны.

Авторы законопроекта выразили надежду, что представители Республиканской партии, которые составляют большинство в Конгрессе, присоединятся к процессу импичмента, если "импульсивная некомпетентность продолжится".