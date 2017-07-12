В Конгрессе США внесли законопроект об импичменте Трампа

Члены Конгресса США от Демократической партии Брэд Шерман (штат Калифорния) и Ал Грин (штат Техас) представили законопроект об импичменте американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Трампа обвиняют на основе статьи "Препятствование правосудию", которую приняли 27 июля 1974 года в отношении экс-президента США Ричарда Никсона.

В документе говорится, что нынешний президент мешает правосудию во время расследования федеральными органами возможного вмешательства России в выборы 2016 года. А также отмечается, что действия команды Трампа могут быть опасны для страны.

Шерман надеется, что инициированный им импичмент будет способствовать тому, что "некомпетентность будет заменена заботой".

"Возможно, будут контролироваться неконтролируемые импульсы. И возможно, опасность, с которой сталкивается наша страна, будет устранена", – отметил конгрессмен.

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Он выразил надежду, что представители Республиканской партии, которые составляют большинство в Конгрессе, присоединятся к процессу импичмента, если "импульсивная некомпетентность продолжится".

10 декабря 2016 года ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь Дональду Трампу одержать в них победу. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такие обвинения "непристойными".

В опубликованном докладе американской разведки говорится, что Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.

Никсон – единственный президент США, который подал в отставку и досрочно прекратил свои полномочия. Это случилось 9 августа 1974 года, после скандала, известного как "Уотергейт" (задержание в штабе кандидата в президенты Джорджа Макговерна людей, которые занимались настройкой подслушивающей аппаратуры), и обвинений, грозивших ему импичментом.